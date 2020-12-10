台北市立動物園石虎「飛飛」失蹤17天，宛如苦兒流浪記翻版，動物園發言人曹先紹10日指出，飛飛終於在誘捕籠內被發現，脫逃原因疑似不適應跟其他動物混居，發現時飛飛下巴和右前腳掌有不少摩擦傷口，研判是從仿岩鑽出來或外面活動造成的傷口，雖然不是很嚴重，但飛飛原已截肢，飢餓多天體重驟降超過8％，脫水、顫抖的模樣令人心痛。

曹先紹指出，「飛飛」鑽進人造仿岩前，園方正嘗試讓牠與另一隻個體一起運用空間，可能是「飛飛」本來就發現洞穴裡有嚙齒類出沒，牠想進去覓食，也可能是和另一隻個體混群讓「飛飛」有壓力，未來園方會持續修正相關作業流程，盯得更緊。

結束17天苦兒流浪記！石虎「飛飛」身體慘況、離家原因曝光！（北市立動物園提供／吳康瑋台北傳真）

曹先紹表示，飛飛被發現時，身體瘦了一大圈，據資料顯示，牠在離開場地時的體重為2.96公斤，被發現時體重剩2.7公斤，降幅超過8％，且飛飛看到園內人員時，從齜牙咧嘴威嚇的行為，可見得內心的恐慌、害怕，如果虛弱到不能動彈，但仍齜牙咧嘴較可怕。

曹先紹表示， 昨日進行例行巡視誘捕籠時，於石虎戶外活動場旁邊的旁邊水獺白鼻心上，察覺有動物的身影，疑似是失蹤的石虎飛飛，立刻由多位同仁幫忙以誘捕籠，帶飛飛回來，園方透露，17天以來飛飛可能都是靠自己在外面抓取食物維生，但能抓到的食物稀少，因此最後才會被誘捕籠抓到。

動物組長陳玉燕指出，園方在動物到台灣後，都會讓動物進行3個月的彼此適應，只要兩隻有互相威嚇即不適合混群，滿三個月即可開始試著混群，後續園方也會更謹慎進行觀察，但這次混群第一天是好的，第二天就發生逃脫。

陳玉燕透露，園內展場主要是網籠，後面假山有30多年，有翠化老化，後續會補強，此外，石虎晶片不會主動發訊號，要追蹤需要先裝設無線電追蹤發報器，但是園方不太可能在動物身上，設置主動發訊號，晶片也不易取出。

(中時 )