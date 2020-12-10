市面上的泡麵種類超多，每款都有自己的支持者，一名網友好奇，大家心中第一名的泡麵究竟是哪款？引發網友熱議，統計大家的回答後發現，維力炸醬麵壓倒性奪冠，許多人大讚，吃來吃去還是這款最香，重點是便宜又能吃飽。

一名網友日前在PTT上發文表示，台灣泡麵種類很多，如果不論價格及料理方式，只要是你覺得好吃的，吃完之後會產生幸福感的，就是心目中第一名的泡麵，因此原PO也好奇的問，大家心裡所想的冠軍是哪一款呢？

貼文引起網友熱烈討論，「味味一品」、「當然是排骨雞麵啊」、「我覺得不管其他牌好不好吃都只會選維力炸醬麵」、「日清的豆皮泡麵，超讚」、「 不倒翁海鮮烏龍拉麵」、「大乾麵紅油擔擔，沒有之一」、「當然是雙響泡，永生難忘」、「台酒面前，任何泡麵都輸了」、「台灣真的用泡的還能吃的只有來一客」。

綜合網友意見，多數人心中的冠軍是「維力炸醬麵」，「單就價格、口味，我會給維力炸醬麵」、「維力No.1」、「以前的維力炸醬麵」、「就算退步了，還是維力炸醬麵」、「吃來吃去真的是維力炸醬最耐吃」、「維力！便宜又吃得飽」、「維力炸醬麵，但是要兩包」。

(中時新聞網)