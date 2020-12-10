南投縣警察局交通隊簡小隊長9日參加大型重機常訓，回程途中於水里鄉台16線，不幸發生機車滑摔意外重傷不治，縣長林明溱對簡小隊長因公殉職極為不捨，10日上午親往靈前捻香祭拜，親口在簡小隊長靈位承諾，查明真相並照顧好其家人，希望簡小隊長安心，林明溱也對簡小隊長的父母妻子等家屬致上慰問之意。

林明溱面對悲痛的家屬指出，簡小隊長因公殉職，縣府除將從優撫恤並持續關照其父母與妻子兒女，也會針對意外事故是否與道路相關，責成相關單位務必查明。

林明溱在簡小隊長靈位承諾，查明真相並照顧好其家人，希望簡小隊長安心，林明溱也對簡小隊長的父母妻子等家屬致上慰問之意。（南投縣政府提供／黃立杰南投傳真）

林明溱說，簡小隊長一行總共3輛大型重機幾乎同時間滑摔，加上發生意外的路段，短短2小時連續發生多起車禍意外，家屬強烈質疑與新鋪不久的這段道路施工有很大關係，這部分縣府除尊重檢警專業調查，也會請專業技術單位協助查明任何可能肇事的原因，還給簡小隊長也家長公道。

已高齡71和69歲的簡爸爸、簡媽媽在靈堂前見到忍不住悲傷泣訴說，好好一個孝順兒子去上班，結果就沒有回來，怎麼讓人不傷心。簡妻也說，同一個路段短短兩個小時發生這麼多車禍，而且不是只有機車摔倒，連大型公車、轎車都打滑失控出車禍，這樣的道路有沒有問題？她先生是爸爸媽媽最乖最孝順的孩子，更是3個孩子最勇敢的警察爸爸，如今卻連一句話都沒交代就這樣走了，希望檢察官能夠給家屬一個公道。

(中時 )