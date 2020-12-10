行政院上午通過「實價登錄地政三法」，修法後不僅實價登錄的門牌地號將完整揭露。外界最關注的實價登錄申報不實或未申報部分，將加重處罰5倍，提高到15~75萬元，而且還是連續罰。另外，預售屋申報不實罰更多，以批計算「按戶開罰」，若一批預售屋如果50戶申報不實，每戶罰3~15萬，就多可罰150萬~750萬。

行政院拍板「實價登錄地政三法」，罰到你不敢炒房。內政部次長花敬群說，修法後凡交易不實申報或不申報，罰了3次還不改，罰款可從現行的3~15萬元提高到15~75萬元，而且還是「連續罰」。也就是說，主管機關可能給予一個月時間來改善，再不改可再繼續罰。

另一項重點，則是對於預售屋申報不實部分，由於預售屋可能一批交易有30戶到50戶，並不是全案只罰3~15萬，而是「按戶開罰」，如果50戶申報不實，每戶罰3~15萬，就多可罰150萬-750萬

實價登錄三法包括「平均地權條例、地政士法、不動產經紀業管理條例」中，重點在「平均地權條例」，這次修法重點之一，就是以往外界垢病的門牌未揭露，比起現行制度是門牌及地號去識別化，僅有區段化資料，修法後的門牌及地號將完全揭露，方便民眾查詢。

修法另一項重點是預售屋全面納管，以往預售屋只有「委託代銷」的預售屋才必需做實價登錄申報，而這次包括「建商自售」的部分也將納管。未來建商或業者在「銷售前」必需跟主管機關備查總戶數、銷售規劃；另外簽約後30日內也要進行實價登錄申報，比起現行規定只有代銷業者在代銷契約中止或屆滿後才需進行申報，修法後管理更全面，也等於把申報時間往前提。

另外，修法也賦予中央及地方主管機關（內政部、地方政府）「查核權」，包括可對實價登錄申報的權利人、義務人及銀行等相關機關進行查核。

(中時 )