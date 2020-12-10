「寧願隔離14日也舉家北上避疫」是近期許多香港人的心聲，香港第四波疫情來勢兇猛，港府8日宣布，進一步收緊社交距離措施，於10日凌晨零時起生效，為期14天。與此同時，不少香港民眾為了躲避疫情，選擇北上入境大陸。據香港《大公報》報導，與11月同期相比，12月至今，香港居民入境深圳的人數增加了近4.5倍。

昨日香港新增104例確診病例，包括35宗源頭不明病例，是11天內，第六次單日「破百例」，而反觀大陸部分地區早已可以摘下下口罩正常生活，大批香港民眾近日經陸路關口，湧往內地躲避疫情。

據香港《大公報》10日報導，內容稱，昨日香港新增104例確診病例，包括35宗源頭不明病例，是11天內，第六次單日「破百例」，目前，香港疫情清零遙遙無期，而反觀大陸部分地區早已可以摘下下口罩正常生活，大批香港民眾近日經陸路關口，湧往大陸躲避疫情。報導指出，與11月同期相比，12月至今，香港居民入境深圳的人數增加了近4.5倍。

香港下令的新措施為期14天，剛好橫跨了冬至及聖誕，兩名北上避躲避疫情的香港民眾說，他們見證內地的防疫措施，發現由入境、分流、抵達隔離酒店的一連串安排，嚴謹周到，並且設立微信群跟進各人需要，安排心理輔導，十分貼心，他們說表示，完成14日隔離令後，可以外出過冬至（香港民眾很重視冬至，有句話「冬至大過年」）和聖誕。

香港入境事務處公佈的數據顯示，6日至8日，分別有3426名、2448名、3577名香港居民離開香港，其中超過半數香港居民通過深圳灣口岸入境。

另有港媒9日報導指出，8日在深圳灣口岸，有不少香港民眾扶老攜幼拖家帶口，趕往內地，當中不乏佩戴醫用防護面罩和用一次性雨衣充當防護衣者。現場執勤的香港入境處工作人員，除了佩戴口罩以及時不時用酒精噴霧對著身體和周​​邊消毒外，並沒有額外防護裝備。多名過境者均認為，相對來說，大陸防疫措施較香港更為嚴密，香港防疫漏洞頗多，當局需檢討補漏。

(中時 )