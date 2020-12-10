曾在香港引起「排隊潮」的中國茶飲店喜茶 (Heytea) ，高峰時期曾有8間分店，後來只剩1間。喜茶在香港分店雖然大減，但該品牌在新冠肺炎疫情期間仍不斷在中國拓展分店，1年開設近300間分店。

香港經濟日報報導，截至12月7日，喜茶在全球已開設684間門市，並預期在本月能突破700間，喜茶於2019年在全球開設的分店為390間。據其官方微博發布的資料，品牌每個月都以約新增30間門店的速度擴張，其中增速最快的10月，更一口氣增設58家門市。目前，喜茶在上海和深圳的門市數量各已突破100家。

今年瘋狂開店的也不只喜茶。星巴克（Starbucks）在第四財季中披露，期內中國新增門市有259家，創下了星巴克中國季度開店的新紀錄。在過去的12個月，星巴克中國一共新增581家門市。

星巴克在中國不斷開設新店，也為品牌帶來可觀的營收增長，大約佔星巴克中國總收入增長的75至80％。

(中時 )