工研院AI人工智慧產業落地運用再添一樁！資通所透過AI深度學習演算法研發DeepLook技術，結合院內新創公司邁爾凌科技的AI訓練平台，打造全球最高水準的AI辨識引擎，針對車牌、人和物件進行追蹤，精準度超過99％。

工研院資通所經理陳澤世指出，DeepLook技術已與遠東集團旗下的遠創智慧合作，在國道收費系統使用，這項國產AI車牌辨識技術，透過整合影片光流與移動向量，可穩定追蹤物件移動，大幅提升AI影像的辨識效率。

陳澤世說，DeepLook是把影像辨識從過往的「條件描述」變成「累積學習」，毋須一張張照片人工設計演算法，可由類神經網路自我學成，早在10年前就已開始發展，5年前系統成熟後投入警政應用。

陳澤世指過去警方辦案調閱監視器畫面，需要花費大量人力與時間，用肉眼逐一查看找目標，有DeepLook便可鎖定特定車牌或物件，在畫面中自動辨識追蹤，特別適用在違規肇事車輛追蹤、贓車查緝等，大幅縮短辦案時間，目前已導入新北、台中、高雄等地警局。

陳澤世強調，DeepLook應用範圍廣泛，未來可根據不同場域需求，訓練影像辨識，自訂條件篩選畫面與想要觀看的物件，掌握未來的影像辨識商機，將可協助廠商搶攻新南向市場，只要蒐集照片資料庫，即可一鍵搞定！

(中時 )