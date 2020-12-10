今年5月高市大寮區一家幼兒園遭市議員邱于軒踢爆虐童，陳姓女園長涉嫌把5歲施姓男童的手臂拗到骨折。但檢方偵查時發現，當時男童被糾正坐姿奮力抵抗，陳女擔心男童跌坐在地才拉住男童雙手，並非刻意，10日依過失傷害罪起訴。

該事件讓當時的高市代理市長楊明州震怒，要求社會局及教育局必須從嚴處置，不能僅是開罰或限期改善。高市教育局對該幼兒園裁處停辦1年，81名幼生由教育局協助家長另行媒合安置。

男童父親控訴，5月14日案發當天孩子放學回家後哭著告訴他，中午被園長折雙手數次，導致吃午餐時右手拿湯匙會顫抖且拿不起水壺，下午還上跆拳道課程，向老師反映手疼痛，卻被要求換另一隻手練習，導致右手受到二次傷害，送醫檢查後發現孩子手部2處骨折。

當時園方數度否認施暴，也不配合調出監視器，直到男童父親提告後才被動提供。調閱監視器畫面發現，1小時內陳女就對2位孩童粗暴折手並拿棍棒毆打。

起訴指出，男童在教室內上課時坐姿不良，不但身體前傾還讓後椅腳騰空，當時暫代班導師的陳女糾正男童，要其雙手反背在後。沒想到男童掙扎抗拒，扭轉身體導致椅子翻倒，陳女擔心男童摔傷，騰空拉住男童雙手約2秒後，才讓男童坐地。

檢方認為，陳女與男童並無仇怨，僅是擔心男童受傷才作出拉手行為，認定陳女不是故意要對小朋友施暴或虐待，最後僅依過失傷害罪起訴。

(中時 )