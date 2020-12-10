索尼與AT&T周四宣布，索尼將以11.75億美元收購AT&T旗下動漫業務的Crunchyroll。Crunchyroll為影音串流服務供應商。索尼希望藉此交易來強化娛樂內容和分銷業務。
該交易將讓索尼得以進入Crunchyroll在超過200個國家的300萬名付費用戶，協助索尼與例如網飛(Netflix)等娛樂串流大廠競爭。
索尼旗下在美國的動漫分銷商Funimation Global集團將持有Crunchyroll；而Crunchyroll目前為AT&T的華納媒體部門的一公司。
AT&T從新執行長Stankey六月上任以來，一直試圖出脫非核心資產。儘管Crunchyroll有許多忠實動漫客戶，但AT&T認為，這些對於HBO Max想要追求的廣泛觀眾群，仍然太小。
而索尼在執行長吉田憲一郎的策略下，正欲強化遊戲和娛樂業務，執行長想要創造增加串流的營收來源，以減緩硬體銷售周期性波動的影響。
索尼是在2017年以1.43億美元買下美國的Funimation Global集團。
由於動漫電影鬼滅之刃的破紀錄賣座，動漫事業近期螢來復甦。該電影由索尼音樂共同分銷，電影將在明年初在美國上映，將由Funimation、索尼電影娛樂和Aniplex進行分銷。
(時報資訊)
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