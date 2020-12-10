台北市不動產仲介經紀業公會今日舉行年終記者會，理事長黃文雄指出，央行即使出手打炒房，因沒打到自住買盤，在仍是超低利環境之下，明年更適合自住者擇優進場購屋。主委張欣民指出，政府不管是「打炒房」還是「打房」，多少一定會影響到房市交易量，因此可預見的是明年2021年房市交易量必然會衰減，全年建物買賣移轉棟數很有可能會再回落到30萬棟左右。至於房價部分，則要看央行這波「打炒房」會打掉多少量？以及後續其他部會是否也祭出「組合拳」，才能夠更精準地研判。

展望2021年房市，黃文雄理事長認為，推波今年房市的資金潮及超低利環境不會消失，市場還會有剛需及置產的動能支撐，明年房市最大的不確定因素，是央行這波的「打炒房」會不會演變成全面的「打房」？若是「打炒房」是將市場上炒作的投資客打出去，這是還給自住剛需者一個更乾淨、更安定的市場，對房市反而是正面的，適合自住購屋者進場找好屋。

張欣民指出，今年房市買氣回暖不是只有台北市而已，全台各地幾乎都感受到這股資金及低利的熱潮，但若從6都今年前11個月的房屋買賣移轉棟數來推估，倒不是各地都雞犬升天，中北部4都表現相對突出，都是正成長；反倒是台南與高雄則都是衰退的，這樣的數據明顯的打臉今年市場上一直在傳的「南熱中溫北冷」說法，數據會說話，實情是「北熱中溫南冷」。

據台北市地政局前11個月的房屋買賣移轉數量推估，2020年台北市全年房屋交易量約3萬467棟，與2019年比較，年增率達9.81%，不僅在睽違5年之後再度站上3萬棟的整數關卡，也很接近2014年3萬2,023棟的水準，在6都當中的表現也是十分亮眼，年增率僅以些微差距落在桃園市之後。

黃文雄說，今年雖然有新冠肺炎疫情，但因全民抗疫有成，加上市場上又有資金潮及超低的利率，致使國內房市與股市一樣都是逆勢大幅成長，台北市房市更是呈現出一幅強勢回歸的態勢，房屋交易量年增率接近一成，是近6年來表現最好的一年，這也反映在公會會員家數的增長上面，呈逆勢增加之勢，達到789家。

(時報資訊)