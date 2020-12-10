亞洲開發銀行（ADB）周四表示，開發中亞洲地區今年經濟仍將萎縮，但由於中國的復甦意外強勁，該地區的萎縮力道可能小於先前預期，不過亞銀仍警告，新冠肺炎疫情仍為區域的經濟前景帶來風險。

亞洲開發銀行周四在更新後《亞洲發展展望》報告中表示，包括亞太區45個國家在內的開發中亞洲地區今年經濟產值估將萎縮0.4%，較先前預估的跌0.7%緩和。但這仍將是該地區近60年來首次全年經濟陷入負成長。

隨著亞洲經濟體逐漸從疫情衝擊中復甦，亞銀仍看好該地區2021年將反彈增長6.8%。這場大流行病已在全球造成6867萬人感染，超過156萬人染疫死亡。

亞銀預期開發中亞洲地區的次區域今年經濟將萎縮，除了東亞以外，在中國與台灣的經濟復甦速度超乎預期下，東亞地區今年可望成長1.6%，優於原先預測。

亞銀將中國今年經濟成長預測從9月預估的1.8%上修至2.1%，並維持這個全球第二大經濟體明年經濟成長7.7%的預測不變。

亞銀首席經濟學家Yasuyuki Sawada表示，漫長的疫情仍是主要風險，但疫苗方面的最新進展正在緩解這個風險。

亞銀仍然預期印度明年經濟重拾增長，估成長8.0%，擺脫今年崩跌的低迷形勢。亞銀將印度今年經濟成長預測從先前預估萎縮9.0%上修為萎縮8.0%。

東南亞經濟仍然面臨沈重壓力，印尼、馬來西亞和菲律賓等國家的疫情尚未緩解，相關防疫限制措施也尚未鬆綁，促使亞銀調降對該區域今明兩年的經濟預測。亞銀將東南亞地區今年經濟預測下修至負成長4.4%，將明年成長預測從5.5%下修至5.2%。

開發中亞洲地區今年通膨率從先前預估的2.9%略為下修至2.8%，並估將在2021年進一步跌至1.9%。

(時報資訊)