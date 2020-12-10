美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計顯示，美國今天通報超過3000人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）不治，創下4月以來單日新高紀錄。

自疫情爆發以來，美國確診病例已突破1500萬，官員苦口婆心地呼籲民眾待在家中，以防病毒擴散，全國仍有數以百萬計人在上個月的感恩節假期外出旅行；當局警告，染疫死亡人數恐將激增。

截至今晚8時30分（台北時間10日上午8時30分），美國在24小時內新增22萬481例確診和3071起死亡病例，累計28萬9188人不治。

根據冠狀病毒疾病追蹤計畫（COVID-Tracking Project），加州今天新增逾3萬例確診，高居全美各州之冠；人口約3300萬的加州本週重啟封鎖措施。

美國COVID-19患者住院人數也持續創新高，今天已達10萬6000人。

根據統計，過去一週，美國每天平均增加20萬5661 例確診和2259起死亡病例，衛生官員警告，在大規模疫苗接種計畫啟動前，美國確診和死亡人數未來幾個月將加速攀升。

醫療專家說，凜冬將至，這場公衛危機在未來幾週只會繼續惡化，尤其美國人若繼續無視當局示警，不肯避免不必要的旅行和佳節聚會。

在病毒大規模擴散、難以控制的情況下，美國當局將減緩疫情的希望寄託在疫苗上。

美國專家小組明天將召開會議，審查輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公BioNTech合作研發的COVID-19疫苗；輝瑞&BNT疫苗可望在未來幾天獲得緊急使用授權。

(中央社)