看準毛小孩「吃的用的都比人好」趨勢，以日式燒肉著稱的乾杯集團打造頂級寵物品牌「乾杯汪汪」進軍寵物市場，以「牛肉」、「寵物」雙專業背景，聯手寵物食品專業的製作廠打造「人可食用肉品規格」、「100％天然無添加」頂級寵物食品，首波推出四款市場少見的「澳洲牛舌製」寵物零食、鮮食，給予毛小孩安心、健康的頂級享受。

乾杯集團以聚焦牛肉核心事業為發展策略，現今擁有B2B肉品進口販售、連鎖餐飲事業，今年更成立自有電商平台提供B2C線上販售，並持續開發牛肉商品、發覺市場機會擴大事業版圖。

觀察全球不婚、少子化趨勢，越來越多人以養寵物取代養小孩，使寵物飼養率年年成長，寵物對於每位飼主的重要性更近乎於親人，進而拉高寵物的消費市場。看好寵物經濟正夯，乾杯集團聯手專業寵物食品製造廠，以「牛肉」、「寵物」雙專業背景，打造堅持「人可食用等級」與「天然無添加」的頂級寵物品牌「乾杯汪汪」，宣告進軍寵物市場。運用集團全牛進口的採購優勢，可挑選更適合寵物健康需求的肉品部位，並於自有電商平台「乾杯超市」、全臺旗下餐飲實體店鋪銷售，降低管銷成本，期待為營收增添另一動能。

頂級寵物品牌「乾杯汪汪」使用牧場產地直送的肉品為原料，並嚴選合格知名寵物製造廠製作，堅持「人可食用等級」，提供與旗下餐廳相同規格肉品，產地來源、檢疫證明皆為人食等級的高標準，以及「天然無添加」，100％不添加防腐劑等化學成分，成份簡單純粹。經過安心、安全的高標準品質管控，將Farm to Table延伸至家中的毛小孩。自即日起，可於「乾杯超市」線上平台、旗下7大餐飲品牌(和牛47、麻辣45、老乾杯、乾杯Bar、乾杯燒肉居酒屋、黑毛屋本家、黑毛屋)、31間店鋪購買得到。

首波推出四款使用稀有「澳洲牛舌」製的寵物零食、鮮食，1頭牛可食用僅有0.3％ 的珍稀部位，乾杯集團強大的採購力，一年進口牛舌約60噸，占了近全台灣進口量的一半。研究發現，牛舌與其他紅肉同樣為橫紋肌，擁有優良的動物性蛋白質，鐵、維生素等營養價值相較於豬、雞肉更加豐富。牛舌的熱量更僅有牛肉的1／2、脂肪含量僅1／3，在取得營養的同時，牛舌更有益於減低毛小孩的飲食負擔，而牛舌皮更富含了豐富的膠原蛋白，能達到保健關節的效果。

「澳洲榖飼厚切牛舌」售價359元(2包入／盒)，保留天然原塊，全程70度低溫烘烤，將營養成份完整保留，補充優質蛋白質的同時，給予愛犬享用大口吃肉的原味食感；「澳洲榖飼燉煮牛舌」售價599元(3罐／盒)，100％ 純肉原汁製作，添加了有益於視網膜、心肌細胞保健的「牛磺酸」，天然牛油塊味道香濃，富含吸引狗狗的脂肪酸風味，是挑嘴狗的最愛，拌勻後可直接食用或與乾飼料混合，有益於保健毛髮亮澤；零食商品「澳洲榖飼牛舌肉條」售價399元(2包入／盒)，由牛舌肉、牛舌皮、筋膜攪碎與樹薯澱粉混合製成，適口性佳，富含豐富膠原蛋白，作為訓練狗狗的獎勵品最理想不過；「澳洲榖飼潔牙牛舌捲」售價399元(2包入／盒)，低溫烘乾的牛舌皮捲成螺旋狀，讓愛犬更容易抓握，豐富的膠原蛋白有益於保健關節，高耐嚼度同時達到潔牙效果。同時推出集結四款商品的「汪汪好肉好健康禮盒」售價1,499元／盒，適合送禮給同樣愛寵物們的飼主。

(中時 )