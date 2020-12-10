女神張柏芝拜中英混血母親戴莎莉之福，擁有精緻美麗容顏，她18歲出道後，很念家人情分，即使媽媽之後改嫁又離婚，但她始終照顧、疼惜家人，謂為圈內佳話，但日前張柏芝吐露不想再為家裡無限量奉上金援，今年59歲的媽媽隨後被發現復出拍戲，甚至當Uber司機，不想成為女兒的負擔。

戴莎莉是中英混血兒，當年也因美貌在娛樂圈發展，情史豐富，19歲時已結了第二次婚，對象正是張柏芝的爸爸張仁勇，戴莎莉同年生下張柏芝，之後又生了2個兒子，張柏芝9歲時父母離婚，還年輕的戴莎莉很快又改嫁，只是第三段婚姻維持2年就結束，之後只談戀愛沒結婚，最近被媒體拍到跟新歡男友熱戀中。

張柏芝18歲出道，走紅後一直相當照顧家人。(中時資料照片)

而張柏芝遺傳媽媽的混血基因，18歲就被相中出道並順利走紅，而她成名後一肩扛起「長女」責任，眾人皆知她對家人慷慨大方，多次幫好賭的爸爸還清債務，也安排母親住好吃好，甚至帶弟弟入行，還在他們結婚時為他們添購豪宅當新房，可以說有求必應，只是她的生活其實越來越艱辛。

張柏芝跟謝霆鋒離婚後，帶著兒子們生活，又生了老三Quintus，復出拍電影但票房不佳，近年在大陸發展，雖然錄綜藝、接代言廣告等，但收入不比全盛時期拍電影的收入那麼豐碩，去年8月她開直播跟粉絲談心，吐露不想再無限地為家人提供金援，據悉，跟她感情很好的生母戴莎莉知悉女兒心意已決，才決定復出接戲。

而畢竟戲約沒那麼多，因此拍戲空盪，戴莎莉原本是去麵包店打工，不料店家後來歇業，她去年9月轉當Uber司機，多次被拍到在路邊等客人上門，3個月來業績相當好，載客近500組，工作很勤奮，始終得到客人5顆星好評，而她受訪時也說想自力更生，好讓女兒放心，不當張柏芝的絆腳石。

(中時新聞網)