野村證券指出，中美晶（5483）太陽能事業接近損平、不再拖累營運，又搭上大爆發的矽晶圓產業需求，其投資的各項業務長線展望良好，三大利多加持下，2020年獲利成長性直逼200％，投資價值終究被市場發現，初評給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價240元，上檔空間四成。

中美晶的三大利多首先是，因太陽能事業疲軟與資產減損，導致中美晶太陽能業務2017～2019年深陷虧損，所幸現在因材料價格大幅下降，中美晶太陽能業務將於2021年達成損平，2022、2023年開始獲利。

其次，中美晶的矽晶圓業務自2011年來就是營收與獲利保證，隨旗下環球晶啟動海外併購，矽晶圓業務的市值將從2017～2019年的60億美元，躍升為2021年的100～110億美元，以中美晶持有本業務51％為基礎，換算約有60億美元。

再者，中美晶轉投資許多台灣的隱形冠軍，包括朋程、宏捷科，以及未上市的半導體特殊氣體廠台特化，長遠對中美晶的貢獻均不容小覷。

(工商 )