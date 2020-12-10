戚姓女子被控將97歲公公拖進浴室虐待致死，二審今天改依殺人罪判刑15年。戚母聆判後哭泣說，案發前4個月，心疼女兒吃藥有後遺症，「我勸她停藥，備孕，我才是罪魁禍首」。

戚姓女子、丈夫都未到庭聆判。戚母聆判後表示，對判決結果不服氣，應該維持無罪判決，讓女兒繼續接受治療，將會提起上訴。

戚母庭外受訪訴說女兒病發過程，她說，女兒與女婿民國101年開始交往進而同居（還未結婚），因女婿常駐大陸工作，因此由女兒照顧公公，公公常送急診，但女兒自己也有精神疾病，並於103年間因照顧公公壓力太大而病發，被送進松德院區治療1.5個月。

戚母指出，雖然醫師說，女兒按時服藥就能控制病情，但她認為「病人怎麼照顧病人？」一直反對女兒與女婿結婚，不過女兒深愛著女婿，104年間2人偷偷登記結婚；她知道後極力反對，押著2人辦理離婚，但2人仍持續交往，女兒有按時服藥控制。107年10月間2人想再結婚，她考量數年未再病發，因此沒有反對，2人就去公證結婚。

戚母哭著說，107年8月間，她認為女兒吃藥副作用大，記憶力減退、停經、臉變形，身材也浮腫，「我勸她停藥，備孕，我才是罪魁禍首」。

戚母說，女兒女婿107年10月公證結婚後，她看女婿瘦弱蒼白，勸女兒從食補方面幫助女婿，應把心思放在廚房做菜，結果女兒反而與家中的外傭交惡，被外傭排擠，後來就辭退外傭。

戚母說，107年12月15日宴客前一週，女兒打電話通知她，不要來參加宴客，她才發現女兒異常，因為之前女兒是很興奮要宴客，還幫她挑禮服、項鍊，宴客後來照常舉行，但她沒出席，她直到隔年1月初才知道原來女兒病發，並於107年12月20日起對公公施虐致死。

全案緣於，士林地檢署起訴指出，37歲戚女不顧公公年邁且為丈夫養父，因不滿公公把丈夫當搖錢樹，民國107年12月20日及21日，連兩天將公公拖進浴室，以沖冷水、噴殺蟲劑、擺放冷凍魚肉與雞肉等方式虐待。

戚女虐待公公過程中與公公發生激烈拉扯、推擠，導致公公跌倒撞到地磚、馬桶，甚至腳踏公公胸口壓制，導致年邁、體弱的公公最後因呼吸衰竭死亡。一審合議庭認為，戚女行為時有精神障礙，不能辨識行為違法，判決無罪。全案經上訴，二審今天宣判。（編輯：張銘坤）1091210

(中央社)