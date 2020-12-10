台中一位開自助洗衣店的老闆8日在網上發文，他表示，有女客人因操作失誤導致洗衣機溢出大量泡沫，因此致電想借工具清理店內的地板，老闆當下僅回覆明日再赴店處理。沒想到女客人仍舊借來工具清除滿地的泡沫，老闆更眼尖的發現，這位女客人是台中二中的女學生，讓他直呼「品德教育該稱讚！」

一位洗衣店老闆8日深夜在爆料公社App投稿，他表示，該日晚上10時30分後接到女客人的電話，女客人主動詢問是否有工具能清理洗衣機流出的白色泡沫。經了解才得知女客人加了自帶的洗劑，造成洗衣機流出大量泡沫，老闆心想這應該只是小事，沒看監視器確認就直接回應：「沒關係，明天白天我再處理即可。」

老闆掛了電話，便打開監視器確認店內狀況，一看才發現，白色的泡沫自洗衣機下方溢出，範圍布滿整個地面，但老闆發現監視器畫面的右下角，有一位女子穿著桃紅色的衣服，正賣力地拿著她自己借來的拖把清理泡沫，眼前的畫面讓老闆相當感動。

老闆更眼尖的發現，這位女客人的衣服左胸前寫著「中二中」字樣，才發覺原來這是台中二中的女學生，老闆高度讚賞女學生弄髒地板的處理態度，甚至寫下「這品德教育是該稱讚」、「值得表揚的客人」。

文發出後，吸引不少網友留言回應，「這種客人該發VIP了。 現在有這種負責心態的人難找了」、「希望她長大入社會保有這樣的心！」、「中二中的嗎？教育的不錯唷！」、「直接送她再免費洗一次吧！還知道要自己負責的年輕人不多了～」。

(中時新聞網)