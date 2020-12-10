中天新聞台將自12日起被民進黨政府關台，世新大學口語傳播暨社群媒體系教授游梓翔今天表示，翻開民主自由的西方國家歷史，找不到任何案例，是用言論的理由關掉電視台，尤其新聞台；台灣的NCC對新聞台像搞「三堂會審」，審查新聞台的方式非常過時，就在中天新聞台發生，台灣新聞自由毫無疑問受到重大傷害。可笑的是，政府關中天新聞台，嘴上都說其他原因，但大家都知道明明不是，「國際人權日，台灣正發生一件政府濫權的事」。

國家政策研究基金會在今天召開「告別中天！訣別新聞自由」記者會，游梓翔出席強調，民進黨一直說「關中天無關顏色」，根本是連不少綠營支持者都不相信的「假新聞」，一般學者在這個議題不太願意出聲，因為大家都很怕被戴帽子，這就證明「台灣的人權正在下降，台灣的言論市場正在綠化」，而這個結果，其實是犧牲台灣最大的優勢。

游梓翔表示，民進黨政府這種NCC審查新聞台的方式，搞得像「三堂會審」，大人在上、小民在下，已經非常過時，而且這個動作可以看到，當政治人物要用法律來對付想對付的人，有多麼危險。

他說，在民主自由的國家，要關掉有線新聞台是多麼罕見的事。一般在國外的管制上，如果是電視台涉及跟兒童、青少年、不當的藥品廣告有關，政府可以管，但是跟政治言論有關是不能管的，所以中天新聞遭關台一事，毫無疑問是台灣新聞自由受到了重大的傷害。

游梓翔說，以美國為例，美國總統川普早說過要關NBC、CNN，指他們是「假新聞」、「人民的公敵」，但川普任命的FCC主委，在回應川普要求時說「對不起，沒有任何法律可以關這兩個電視台。」他要呼籲，希望台灣的NCC能效法美國FCC，真正成為一個獨立機構，主委要有風骨，能擋下政治人物的壓力。

他也酸說，在52台空頻後，有人說要補上CNN，但依台灣法律及NCC作法，若川粉檢舉CNN新聞有問題而瘋狂檢舉，CNN及代理商如何回答？ NCC敢依罰中天標準處理？

游梓翔也說，前幾天公布「2021氣候變遷評比」，台灣是全球倒數第5，去年是倒數第3，現在台灣是什麼環境？「除了環境不綠之外，其他都非常綠。」中天遭關台後，以後怎麼維持言論的多元性？蔡總統說開放萊豬進口，是「要給人民多一個選擇」，但萊豬是有毒的東西，總統說可多一個選擇，可是在明天之後，「新聞台將會少一個選擇」，這真的非常奇怪。事實上，「中天新聞的專業如何，就像 CNN一樣，都不關政府的事。」

【中天新聞台換照案大事紀】

1.6月8日：中天新聞台向NCC提出換照申請。

2.10月26日：NCC召開「中天電視股份有限公司申請換發中天新聞台衛星廣播電視事業執照案」聽證會。

3.11月18日：NCC 正式駁回中天新聞台的換照申請。

4.11月30日：中天向台北高等行政法院聲請假處分開庭。

5.12月7日：台北最高行政法院裁定假處分駁回。

6 12月11日：中天新聞台執照到期，擬於23點59分關播。

(中時 )