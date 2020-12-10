受惠鋼鐵量價俱揚，鋼廠11月業績表現仍佳，中鴻(2014)、盛餘(2029)11月營收均維持今年高檔，且呈現年增逾三成之態勢。受惠鋼價上漲，第四季獲利可望比第三季更好。

中鴻2020年11月合併營收31.47億元，年增30.65%，比10月的31.81億元則小減1%。今年1~11月合併營收335.21億元，年減幅度縮減至11.59%。

中鴻自8月起營收回升至30億元之上，且受惠鋼價上漲，第三季單季轉盈。第四季獲利可望更佳，今年全年可轉為獲利。中鴻第三季每股淨利0.17元，前三季每股淨損0.17元。

盛餘11月營收8.04億元，年增32.44%，比10月的8.44億元高點則減少4.78%。今年1~11月合併營收83.34億元，年減幅度縮減至7.36%。

盛餘自8月起營收回升至8億元之上，且受惠鋼價上漲，第三季單季轉盈，前三季同步轉盈，第四季獲利可望更佳，今年全年可獲利。盛餘第三季每股淨利0.21元，並扭轉上半年虧損，前三季每股賺0.13元。

(時報資訊)