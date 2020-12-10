全教總理事長侯俊良。(全教總提供／李侑珊台北傳真)

全國教師工會總聯合會今(10)日召開記者會，公布「2020 十大教育新聞」，排名第一的首要新聞，當屬新冠肺炎疫情重創全球教育系統，同時，私校轉型、中小學教室冷氣與幼兒教育雙語政策等議題也都榜上有名，顯示改革和問題併生，政府解決幾年來的沉痾，但也製造新的問題。

全教總羅列今年度十大教育議題，分列如下：

1、COVID-19 重創全球教育系統

2、合理增加高中職人力迫在眉睫

3、高温酷暑下中小學學生學習難，教室冷氣應列為基本設備

4、私校轉型方案出爐，轉向私校董事好幾步

5、新教師法正式實施，程序複雜，全教總與你共同面對

6、大專非典型教師聘用比例高，高教人才當臨時工用

7、少事法排除適用 7-12 歲的兒童，學校專業輔導人力確實到位刻不容緩

8、動搖國本的幼兒教育雙語政策

9、爭議不斷，教育部二度發布輔導管教辦法注意事項

10、職場霸凌事件仍在，凸顯政府對勞工的保護機制不足

全教總理事長侯俊良表示，今年有部分教育問題獲得解決，卻也延伸出新問題。對教育現場來說，最有感的除了疫情，另一項則當屬冷氣議題。至於私校退場條例政院版，與教育部版有落差，政院版明顯往資方靠攏，代表教育公共化還要再努力。

侯俊良也提到，今年新冠疫情肆虐全球，全球9成學生被迫在「返校上課」和「在家學習」間流轉，淪為「失去的世代」。而台灣的教育在全民和第一線教師的努力下，幾乎沒有停課的問題，學生仍然受到良好的教育和照顧，這當然要歸功第一線的防疫人員，而在教育上則是要感謝防疫第一線的教育人員。因此，今年的「年度教育人物」特別頒給防疫第一線教育人員，除了感謝其努力，也標記這很特別的一年。

(旺報 )