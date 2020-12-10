70歲阿嬤周利玉招在員崠國小擔任導護志工已20年，她說值勤時最快樂的是看到學生平安過馬路，快樂上學。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣獲交通部五項金安獎！除獲道安方案教育小組第二組第一名外，員崠國小榮獲交通安全教育訪視及輔導國小組特優，六家高中則獲國中組優等，70歲的員崠國小志工周利玉招和六家高中主任周為堅，分別獲選績優交通導護志工及績優交通導護老師。

縣長楊文科表示，竹縣再次榮獲第二組全國第一名殊榮，達成連續5年榮獲金安獎，足見竹縣對交通安全教育的努力，交通安全要從國小開始教育，感謝默默付出的導護志工及老師的愛心，無私奉獻守護學童的上下學安全。

員崠國小校長羅惠清表示，該校規畫系列交通安全校本課程，主軸以自身安全、他人安全延伸至整體安全，來貫穿各年級的課程架構，讓交通安全的觀念從國小穩固扎根。

70歲的周利玉招說，她在員崠國小擔任導護志工已20年，當初會加入志工隊是因看到小朋友們過馬路時相當危險，值勤時最快樂的是看到學生平安過馬路，快樂上學，學生也都會跟她打招呼「周婆婆，早安！」

六家高中校長王淑蘭說，針對校園周邊環境進行整體改善，提升學生上下學的通學環境，教 處統整規畫學校交通安全課程，每位老師都努力教導相關知識，加上導護志工及導護老師合作，使學生每天上下學得到最大的保護。

周為堅表示，交通導護工作雖具高危險性，仍有不少老師及志工投入這份有意義的工作，學生也看到師長的付出，不僅遵守交通安全規範，並能隨口感謝引導的志工及老師，是這份工作最令人感動的片刻。

(中時 )