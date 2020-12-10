行政院會上午通過「所得基本稅額條例」部分條文修正案，杜絕個人藉由設立公司或股權交易，規避不動產交易稅，蘇揆上午在行政院會怒責，有個人或公司等假借各種手段，來規避立法本旨，或是玩法以自肥，並賺取暴利，實在是不應該。

行政院會上午通過「所得基本稅額條例」部分條文修正草案，自2021年1月1日起，恢復個人未上市、未上櫃且未登錄興櫃股票(下稱未上市櫃股票)交易所得計入個人基本所得額，並配合培植新創事業帶動產業轉型政策，將符合一定條件之國內高風險新創事業公司股票排除適用。

蘇揆表示，為維護租稅公平，並杜絕個人藉由設立公司或股權交易，規避不動產交易稅，這次修正增訂個人未上市櫃股票交易所得計入個人基本所得額課稅，以防止有心人士鑽營逃漏，遏止房地炒作。

但蘇揆也說，修正案也有將中央目的事業主管機關核定且設立未滿5年的高風險新創事業排除適用，兼顧我國培植新創事業，以帶動產業轉型之政策目標。

針對高風險新創事業排除適用的規定，外界質疑新創事業也有可能炒房，財政部長蘇建榮說，新創事業需要符合經濟部定義的高風險新創事業的概念，不太可能去持有房地產，有的只是辦公處所或廠房，比較不會透過新創事業炒作房地產，如果有看情況也財政部也會有因應措施。

蘇揆並在行政院會上告訴全體閣員，一個法的通過立法，實在是集眾人之智慧，各部會的工作、長期研議，並經最高民意機關訂定或修正通過，卻有個人或公司等假借各種手段，來規避立法本旨，或是玩法以自肥，並賺取暴利，實在是不應該。因此，主管機關就業管業務，要特別防止利用法律從中牟利的取巧之徒，政府應該及時遏止、並嚴以懲罰，讓國家、稅務更公平。

(中時 )