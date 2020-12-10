「紅魔」曼聯週中在歐冠小組賽作客2：3不敵德甲勁旅RB萊比錫，3勝3負在H組名列第3。曼聯是英超7支參加歐戰的球隊中，唯一在小組賽被淘汰的隊伍，但考慮到曼聯在歐冠小組賽有法甲巴黎聖日耳曼和RB萊比錫兩大強敵，以小組第3的成績轉戰歐洲聯賽小組賽也不能說是完全失敗。

曼聯最近在英超拿下4連勝勢頭不錯，本週(12/13 凌晨1:30)將在主場老特拉福迎戰同市宿敵曼城，「曼市德比」的重要性不亞於歐冠，曼聯目前僅落後榜首的熱刺和利物浦只有5分而且少賽1場，加入爭冠行列絕對是總教練索斯克亞最重要的課題。

紅魔最近在英超的佳績，和葡萄牙中場布魯諾費南德斯的出色狀態有絕對關係，曼聯在4連勝當中總共進了10球，費南德斯一個人就包辦了4進球2助攻，3：1作客逆轉艾佛頓、主場1：0小勝西布朗、客場3：2反勝南安普敦，以及作客3：1後來居上擊敗西漢姆聯，都是由費南德斯吹起反攻的號角。就連週中的歐冠小組賽，曼聯0：3落後萊比錫，也是靠費南德斯的十二碼進球和角球製造對手門前混亂追回2球。

但對曼聯來說，歐冠小組賽精銳盡出卻沒有拿到滿意的結果，回到英超馬上要進行曼市德比，如何排兵布陣可能會讓索斯克亞大傷腦筋。後衛瓊斯和前鋒馬夏爾仍在傷兵名單中，最近4場聯賽取得3個進球的空霸卡瓦尼，在上週對西漢姆聯的比賽中半場被換出，賽後索斯克亞確認烏拉圭人是受傷退場，目前仍未知何時可以復出。

曼城近況也不差，最近5輪英超3勝1和1敗，作客0：2輸給領頭羊熱刺，主場與利物浦踢成1：1，其他3場都完封對手拿下勝利，上週是總教練瓜迪奧拉執教第700場比賽，子弟兵也沒有給他漏氣。曼城在敗給熱刺後，近4場比賽都沒讓對手進球(2場歐冠2場英超)，由葡萄牙中衛迪亞斯和西班牙後腰羅德里領軍的中軸線穩如泰山，儘管在阿奎羅養傷期間進攻數據不如過往漂亮，但在斯特林、傑蘇斯、馬雷斯和德布勞內輪流發揮的情況下，該贏的比賽仍然穩穩進帳。

翻開兩隊對戰紀錄，曼聯是近年來少數對戰曼城不落下風的球隊，近3個賽季交手8場，各取得4勝4敗，但特別的是，兩隊在主場都只有1勝3敗，毫無主場優勢可言。曼城在週中也有歐冠賽事，但由於已提前鎖定小組首名，改以副選上陣，相比起曼聯日前盡出主力，陣容的調整上無疑是佔了上風。從以上分析推測，只要曼城成功壓制費南德斯的發揮，有很大機會可以守住不失球，推薦客勝及總分2.5小。

(中時新聞網)