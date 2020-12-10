台中同志為什麼不結婚？社團法人台灣基地協會10日於台中市議會舉行「同婚專法對性別少數族群影響」調查公布記者會。主持人陳嫈瑜博士說，社會支持程度將影響同志決定是否走入婚姻？台中市原生家庭支持度低於全國；期與市府合作讓台中同志不只安心成家，更成為落實同志友善真正的宜居城市。

台灣基地協會社工鄭寬民說，調查中顯示「向父母或其他家人透露性傾向」是同志伴侶結婚時最大的阻礙，且有15％的同志因家庭因素認為自己此生無法結婚。父母的支持是同志渴望支持的來源，卻也是最大壓力的來源，台中同志不想結婚，因為社會支持度還不夠。

市議員黃守達說，市長應積極召集跨局處，共同營造真正友善同志環境，將多元性別友善落實在市政府每個政策上。張家銨表示，她過去擔任性平委員的經驗，明白性平政策推動的不易；性平政策也不會只是社會局的工作，應擴大面向，各個局處都責無旁貸。

台中市社工師公會指出，即便同婚法通過，在社會工作當中，依然看見許多人因缺乏家人的支持而隱藏自己，過著隱藏而痛苦的日子；面對困難處境的人們，更需要社會工作人員的理解。

社會局副局長陳仲良說，市府相當重視多元性別和性別平權議題，除目前推動落實性平概念，舉辦性別影片徵選、性別巡迴電影院等活動；未來將持續結合跨機關，推動多元性別的宣導工作，並邀請不同性別團體合作，強化公私部門協力，提升社區的友善支持，共同建構性別友善台中。

基地協會提出，「增進同志及同志家庭能見度」、「推動成人及家庭多元性別教育」以及「建設臺中彩虹地景」3大訴求，呼籲市府打破過往以社會局為主的性平政策推動，應由市長召集跨局處提出「營造友善同志暨多元性別環境計畫」，讓台中同志不只安心成家，成為落實同志友善，真正的宜居城市。

(中時 )