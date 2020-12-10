含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬、30個月齡以上美牛即將於明年元旦起進口台灣，根據《ETtoday新聞雲》民調，75.5％民眾擔心未來食用到含有瘦肉精美豬的相關肉品（含「非常擔心」56.8％以及「有點擔心」18.7％），危害到個人以及家人健康；另有58.6％民眾表示不能接受含有萊克多巴胺的美國豬肉進口台灣來換取台美經貿關係深化。

根據經濟部報告：「台美雙邊貿易關係過去因各種原因受阻，若台灣此時放寬萊豬，將有助台美經貿關係深化。」調查結果顯示，有58.6％民眾表示不能接受含有萊克多巴胺的美國豬肉進口台灣，以換取台美經貿關係深化；僅有37.5％民眾能接受萊豬換經貿深化。

此外，反核食公投兩年禁令即將滿兩年，駐日代表謝長廷日前返台，也提到日本食品的開放對於台灣爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)有影響。

根據調查，54.3％民眾不支持利用日本核食進口台灣，以爭取日本支持台灣加入CPTPP；僅有39.5％民眾表示支持核食進口。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年12月1日至4日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」。回收有效樣本數為1,368份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.65％。

(中時 )