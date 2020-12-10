圓展科技（3669）預訂明（11）日舉行法說，法說會將由圓展總經理許起裕主持，趕在法說會前，圓展捎來好消息，傳出旗下兩款視訊會議產品在 BIG Awards 商業類獎項中獲獎，新產品捎來新效益有望為明日法說會注入多頭氣氛。

圓展靠視訊產品發威，深耕多年終見成效，圓展宣布旗下的AVer VC520 Pro 視訊會議系統及AVer CAM340+雙雙獲獎，其中AVer VC520 Pro 視訊會議系統獲頒2020年度產品（2020 Product of the Year）殊榮，AVer CAM340+非正式小型會議空間雲端視訊攝影機則榮獲2020年度新品（2020 New Product of the Year）的肯定。該獎由美國權威 Business Intelligence Group 統籌，旨在表揚在各行各業大放異彩的企業、產品和人員。

VC520 Pro 專為中大型會議室所設計，擁有 18 倍光學變焦鏡頭、Full HD 1080p 高畫質影像，同時整合 RS232 ，提供高達 100 個預設點、SmartFrame 鏡頭智能對焦、Sony True WDR感光元件及遠端 IP 管理系統。此外，也連接了全雙工喇叭麥克風、可一鍵靜音或調整音量的觸控面板，讓視訊會議更加身歷其境。

CAM340+則是一款易於攜帶且功能強大的USB視訊攝影機，專為非正式小型會議空間及小型會議室設計，擁有 120°廣角鏡頭，可輕鬆捕捉所有與會者；而4K 30fps高畫質，即使投放在大型顯示器，每個細節都能清晰可見，就算使用者的電腦沒有麥克風，使用內建指向性麥克風也可以進行視訊會議。

圓展預訂明（11）日舉行法說，法說會將由圓展總經理許起裕主持，列席者包括簡報教育事業單位副總鄭錫聰、智慧產業事業單位副總 王明松、財務主管張明益、董事長特助邱德溥等，會中圓展將說明公司營運概況及未來展望。

圓展日前揭露11月合併營收4.42億元，雖年增144％，累計合併營為37.23億元年增91.35％，但因11月營收少見出現連2個月下滑，引發市場疑慮，消息公布後股價持續測底，10日一度回測80元大關，未來營運會否受到疫情減緩影響，再成法說會焦點。

(工商 )