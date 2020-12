圓展科技(3669)預訂明(11)日舉行法說,法說會將由圓展總經理許起裕主持,趕在法說會前,圓展捎來好消息,傳出旗下兩款視訊會議產品在 BIG Awards 商業類獎項中獲獎,新產品捎來新效益有望為明日法說會注入多頭氣氛。

圓展靠視訊產品發威,深耕多年終見成效,圓展宣布旗下的AVer VC520 Pro 視訊會議系統及AVer CAM340+雙雙獲獎,其中AVer VC520 Pro 視訊會議系統獲頒2020年度產品(2020 Product of the Year)殊榮,AVer CAM340+非正式小型會議空間雲端視訊攝影機則榮獲2020年度新品(2020 New Product of the Year)的肯定。該獎由美國權威 Business Intelligence Group 統籌,旨在表揚在各行各業大放異彩的企業、產品和人員。

VC520 Pro 專為中大型會議室所設計,擁有 18 倍光學變焦鏡頭、Full HD 1080p 高畫質影像,同時整合 RS232 ,提供高達 100 個預設點、SmartFrame 鏡頭智能對焦、Sony True WDR感光元件及遠端 IP 管理系統。此外,也連接了全雙工喇叭麥克風、可一鍵靜音或調整音量的觸控面板,讓視訊會議更加身歷其境。

CAM340+則是一款易於攜帶且功能強大的USB視訊攝影機,專為非正式小型會議空間及小型會議室設計,擁有 120°廣角鏡頭,可輕鬆捕捉所有與會者;而4K 30fps高畫質,即使投放在大型顯示器,每個細節都能清晰可見,就算使用者的電腦沒有麥克風,使用內建指向性麥克風也可以進行視訊會議。

圓展預訂明(11)日舉行法說,法說會將由圓展總經理許起裕主持,列席者包括簡報教育事業單位副總鄭錫聰、智慧產業事業單位副總 王明松、財務主管張明益、董事長特助邱德溥等,會中圓展將說明公司營運概況及未來展望。

圓展日前揭露11月合併營收4.42億元,雖年增144%,累計合併營為37.23億元年增91.35%,但因11月營收少見出現連2個月下滑,引發市場疑慮,消息公布後股價持續測底,10日一度回測80元大關,未來營運會否受到疫情減緩影響,再成法說會焦點。

(工商 )