20201209《旗開得勝》「賣房子總有刺激事」作者現身 專賣凶宅的生活你受得了嗎？

本文「文奕夫」、筆名「水鏡」的房仲專員是專賣凶宅的大膽房仲，他以「賣房子總有刺激事」走紅PTT的marvel（媽佛）版，最近他上節目揭開這職業的神秘面紗，更分享今年經手一起紅衣女輕生案，該女過世後，其他套房的房客都一一搬走，僅有一位認為行得正、做得正不打算搬，但最後還是默默搬離，只因無法忍受每晚都聽到對面房間傳來女孩的哭聲。

文奕夫被封為凶宅專賣員，最近他上張啟楷主持的《旗開得勝》，分享賣凶宅的獨特心得，外界好奇他為何敢賣凶宅？他表示11年前一開始只是無心插柳被請託賣「事故屋」，當時剛入行什麼都不懂，就請教學長姐有何「眉角」，得到的答案是一定要坦白，「買的人你要跟他說這個房子出過事故」。

文奕夫透露有人不賣凶宅就是怕變衰。（圖／旗開得勝）

文奕夫透露，11年來自己經手過的凶宅案子大約有40多件，他認為賣凶宅跟一般案子差不多，只是價格比市價低，買賣合約上要記得備註是「事故屋」，送銀行估價時可能會因先前事故，貸款相對沒那麼高，一般最後賣出總價會是市價的5、6成，最多到7成。

因賣凶宅經驗多，文奕夫也遇過許多靈異事件，文筆好的他在「媽佛版」以「賣房子總有刺激事」系列作品走紅，文奕夫也分享一起今年夏天發生的案例，有位年輕女子在分租套房穿紅衣輕生，之後其他房客都搬走，只有一位房客不想搬，但一周後也解約，後來該房客透露，每晚都聽到對面房間傳出哭聲，「實在不行就只好搬走」，欲看更多凶宅專賣員的靈異故事，請見完整版《旗開得勝》。

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