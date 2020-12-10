連鎖餐飲集團乾杯(1269)看準寵物消費市場潛力可期，宣布以牛肉及寵物雙專業背景打造頂級寵物品牌「乾杯汪汪」進軍毛孩市場，首波推出4款澳洲牛舌製寵物零食及鮮食，主打人可食用肉品規格、純天然無添加特色，搶攻頂級寵物市場商機，盼增添營運成長動能。

乾杯集團2018年調整營運策略，聚焦牛肉核心事業發展，目前擁有連鎖餐飲事業及B2B肉品進口販售事業「和牛物產」外，今年成立自有電商平台「乾杯超市」進軍B2C市場，持續開發牛肉商品，發掘市場契機擴大事業版圖。

乾杯表示，觀察全球不婚及少子化趨勢明確，但寵物飼養率卻逐年攀升，市場研調機構推估明年寵物飼養數將達295萬，超越兒童的283萬，顯示寵物對飼主的重要性近乎親人，進一步拉高寵物消費市場規模，10年來已成長近1倍。

看好寵物經濟正夯，乾杯集團運用全牛進口的採購優勢，挑選更適合寵物健康需求的肉品部位，攜手專業寵物食品製造廠，打造寵物品牌「乾杯汪汪」進軍頂級市場，於全台實體門市及乾杯超市銷售，藉此降低管銷成本，盼為營收增添成長動能。

乾杯表示，「乾杯汪汪」使用牧場產業直送肉品為原料，嚴選合格知名寵物製造廠，首波推出4款採用每頭牛僅0.3％的稀有「澳洲牛舌」製寵物零食，熱量僅牛肉的一半、脂肪僅3分之1，且牛舌皮富含膠原蛋白，可達保健關節效果、且降低毛小孩飲食負擔。

乾杯尚未公布2020年11月營收，受惠連假聚餐商機帶動，10月自結合併營收2.74億元，月增8.38％、年增10.99％，改寫同期新高、並站上今年次高。累計前10月合併營收22.58億元、年減15.15％，衰退幅度較前三季17.83億元持續收斂。

(時報資訊)