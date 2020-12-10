基隆北寧路碧砂漁港旁坡角土石大面積鬆滑，其中有約100噸巨石滑落近地面。（陳彩玲攝）

市議員張顥瀚表示，8日發函公路總局及相關單位，協議11日上午針對工程進行現勘。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆北寧路碧砂漁港前，曾有巨石掉落，近日因連日降雨，坡腳土石大面積鬆滑，其中有約100噸巨石滑落近地面，所幸有鐵板擋住，沒有造成事故發生，目前由工程人員在現場維護待命。

市議員張顥瀚表示，近期有民眾反映降雨不斷，北寧路邊坡工程是否會有滑落疑慮，此外，工程開挖坡腳影響到周邊通行安全，因此，8日發函公路總局及相關單位，協議11日上午針對工程進行現勘，未料，10日上午邊坡因含水量過大，坡腳已有滑動現象，要求相關權責單位報告目前邊坡狀況，並說明施工情形。

工程人員指出，滑落坡段正在施作擋土牆，有先使用鐵板固定，這次連日降雨，有約100噸落石滑落，所幸有鐵板擋住，要等到天氣穩定才能清理，為避免邊坡大面積滑動，影響用路人安全，將會在現場待命，若有狀況隨時通報。

公路總局第一區養護工程處說，因連續降雨，邊坡含水量大，工務段先前已啟動巡查作業， 9日下午無異常，10日上午發現土石鬆滑，目前保全機具進駐，引導用路人通行，上邊坡也完成掛網噴漿，坡腳架設臨時鋼軌及阻隔設施保護，此外，因有電桿影響工程，已請相關單位縮短遷移時程，遷移期間將加強邊坡帆布覆蓋、鋼軌打設及巡查。

(中時 )