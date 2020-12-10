大坑9號步道新設觀景平台可鳥瞰大台中市景。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

為提升大坑風景區旅遊最佳品質，台中市觀光旅遊局投入3500萬元經費，逐步改善大坑登山步道及觀光相關設施，其中9號步道改善工程耗資730萬元，在里程0K＋450新設觀景平台，可眺望城市與山林美景，歷經3個月整修，日前開放通行，成為民眾拍照打卡的新據點。

大坑9號步道風景秀麗，屬於休閒級登山路線，平緩好走，即使平日也是遊客如織。觀景平台可鳥瞰市景，採直接基礎型式設置，較不易擾動邊坡土壤，另貼心設置4座休憩座椅，提供登山遊客駐足休憩，也能拍下美麗登山照。

大坑9號步道觀景平台為融入周邊自然景觀，採用天然木作硬木類材，並塗覆抗UV的護木塗漆，提升耐久性，延長使用年限；屋頂為花架型式提升平台美學，特別增設抗UV的PC面板，兼具遮陽、避雨功能，而平台階梯與步道順平接合，讓遊客上、下階梯時方便不費力，

觀旅局長林筱淇提到，大坑風景區今年遊客數超過200萬人次，已成為外縣市遊客來台中登山旅遊首選景點之一，當地有芋圓、麻竹筍、甕窯雞、虱目魚丸、潤餅等小吃美食，健行後還能泡泡溫泉舒展身心，時間充裕也能規劃2天一夜山林之旅，深入體驗台中魅力。

台中市風景區管理所提醒，市府重視登山遊客安全及舒適性，持續辦理步道維護整修工作，目前尚有大坑8號步道、10號步道及風動石公園封閉施工中，各步道封閉施工最新消息可至台中市風景區管理所網站查詢。

大坑9號步道新設觀景平台可鳥瞰大台中市景。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大坑9號步道平緩好走，即使平日也是遊客如織。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大坑9號步道觀景平台貼心設置4座休憩座椅，提供山友民眾駐足休憩。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

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