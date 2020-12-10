外媒引述知情人士透露，美國候任總統拜登（Joe Biden）計畫提名，民主黨在眾院歲出入委員會的首席貿易顧問、具台裔背景的戴琦（Katherine Tai）為美國貿易代表。如獲美國國會通過，戴琦也將成為首位出任美國貿易代表的華裔。

華爾街日報報導，戴琦是一位經驗豐富的貿易律師，精通中國問題，並且具有成熟的外交技巧。而拜登提名戴琦，意味著其打算在與盟友密切合作的同時，迅速著手解決懸而未決的貿易問題，以應對來自中國日益激烈的經濟競爭。

戴琦的父母皆來自台灣，她在美國長大並畢業於耶魯大學和哈佛法學院。2007年戴琦加入美國貿易代表署擔任顧問，負責處理世界貿易組織中對中國的訴訟爭端，2014年進入國會歲出入委員會，擔任委員會主席與民主黨人的顧問，2017年出任首席顧問。

戴琦的中文流利，小時候常隨父母回台灣，在1996年至1998年，曾於廣州中山大學教授英語。

華盛頓郵報報導，戴琦從國會委員會顧問躍升為貿易代表雖不尋常，但其受到國會內溫和派與進步派的支持。而在拜登宣布勝選後，就傳出兩黨議員均看好戴琦出任貿易代表。

外媒Politico引述參與討論的人士指出，幾乎人人都喜歡戴琦，就算未必同意戴琦，也會認為由其出任貿易代表很合理。

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