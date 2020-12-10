大同今（10）日宣布，大同突破以往非晶合金鐵心只能製造1,000～2,000kVA小容量變壓器，自行開發全國容量最大9,000kVA非晶合金模鑄式變壓器，適用在石化園區、科學園區、機場、車站等地方，也獲今年台灣精品獎，未來將與華城等電機大廠搶食變壓器市場。

大同表示，大同民國52年即進入重電產業生產變壓器，民國79年領先國內同業與美國GE技術合作，開發低損耗、高能效的非晶質油浸式變壓器，民國89年與美國Honeywell技術合作，生產大容量三腳非晶質模鑄式變壓器。大同累積多年產業經驗及實務製造技術，大同非晶質鐵心製造方法、變壓器之模具組裝、塗膠黏合方法、特殊層間絕緣設計、直立組裝等5個重要項目獲得發明專利。該款變壓器亦於日前榮獲台灣精品獎殊榮的肯定。

大同民國52年即進入重電產業生產變壓器，於民國79年領先國內同業與美國GE技術合作，開發低損耗、高能效的非晶質油浸式變壓器，民國89年與美國Honeywell技術合作，生產大容量三腳非晶質模鑄式變壓器。多年產業經驗及實務製造技術的累積，大同亦於非晶質鐵心製造方法、變壓器之模具組裝、塗膠黏合方法、特殊層間絕緣設計、直立組裝等5個重要項目獲得發明專利。

大同指稱，大同非晶合金模鑄式變壓器，突破以往非晶合金鐵心只能製造1,000～2,000kVA小容量變壓器，大同2020年以自有多項發明專利，成功開發此款全國容量最大的9,000kVA非晶合金模鑄式變壓器，由於相關技術門檻極高，該項成就不僅讓大同成為台灣唯一有能力製造超大容量變壓器的廠商，同時在國際市場亦屬少數。該款9,000kVA非晶合金模鑄式變壓器為超大容量、高效率且低耗能，是兼顧省電與環保的優質電力設備，適用於石化園區、科學園區、機場、車站等，大同9,000kVA鐵心的能耗甚至與傳統1,250kVA矽鋼片鐵心變壓器相當。

大同表示，大同今年獲台灣精品獎的超大容量非晶合金模鑄式變壓器採用難燃性高的環氧樹脂線圈，不易燃、不助燃、自動熄滅，通過荷蘭KEMA實驗室、TAF驗證，及國家防火實驗室認證，符合國際規範IEC60,076-11之F1等級燃燒試驗，溼氣、灰塵無法入侵，線圈測試最高溫升206.8℃，遠低於規定值420℃，可有效降低災害發生率。

同時，一般非晶質產品最難突破的噪音問題，透過大同重電團隊的努力與嚴格製程，變壓器僅具低運轉噪音，比CNS13,390國家標準還低約5分貝。相較於矽鋼片型，非晶合金變壓器可更省能源，大幅提高用電效率，超低無載損耗，有效降低電力消耗，相對減少SO2、CO2排放，減少污染及溫室效應，同時因其鐵損極低、熱量少，運轉溫度低，故超載能力強，絕緣材料劣化慢，使用壽命更長。

換言之，非晶合金變壓器具有待機時超低電力損耗，運作時高安全性、高效能、環保少汙染的特性。大同非晶質變壓器採客製化生產，在台灣市佔率已超過6成。

大同表示，大同擁有近一甲子的變壓器製造經驗，包含節能型非晶質變壓器、矽鋼片配電變壓器、矽鋼片電力級變壓器、爐用變壓器等，可依據需求進行客製化設計、製造，最大承製電壓等級可達500kV，最大容量1,000MVA，不僅擁有台灣變壓器最高承製能力，且是台灣唯一具有短路試驗能力的變壓器製造商。

(工商 )