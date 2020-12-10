世基生醫申請登錄興櫃股票 13:432020/12/10 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心10日表示，世基生物醫學公司（7595）已在10日送件申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，世基生醫成立於民國94年9月間，董事長為陳錦澤，主要經營業務是藥物基因診斷產品之製造及銷售、功能性醫學檢測服務、儀器及耗材等之代理銷售等，送件時資本額為4億3,465萬元。世基生醫去（108）年業績，營收6,527萬元，稅前虧損3,532萬元，每股虧損1.60元。 康訊科技 終止興櫃登錄 淡水福容阿基師觀海茶樓 年菜外帶 過年天天可取餐 (工商 ) #世基 #生醫 #櫃買中心 #申請登錄興櫃 #世基生物醫學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 實價登錄2.0修法 門牌地號全露 04:102020/12/10 財經焦點 中國附醫、元保宮 打造智能健康中心 04:102020/12/10 產業．科技 華立多方布局 11月營收寫次高 11:332020/12/10 財經 權值股下挫 南部鋼廠封盤鋼鐵股活跳跳 10:192020/12/10 財經 卡爾世達 助汽車產業走向智慧化 04:102020/12/10 產業特刊 《生醫股》新藥開發順利 中裕領漲生醫股 10:342020/12/10 財經 集結最新智慧醫療設備 弘光打造全國首間教學型智慧病房 11:542020/12/10 健康 環球晶砸1,300億併購德國世創 躍升全球營收No.1 09:142020/12/10 財經 《期貨》富櫃200期貨獎勵競賽活動ING 08:012020/12/10 財經 《生醫股》岱宇出貨暢旺 11月營收再創歷年單月新高 07:442020/12/10 財經 營收報喜 被動元件動起來 04:102020/12/10 證券．權證 財經熱門新聞 晶圓二哥真的那麼猛？大咖狂倒貨 專家爆驚人內幕 - 財經 南部鋼廠封盤 鋼筋醞釀大漲 - 財經要聞 - 工商時報 特斯拉遭空頭大暴殺 華爾街大咖曝最凶險警告 - 財經 散戶注意！力積電掛牌飆了 跟聯電掀比價大戰 - 財經 每天被問「台積電還可不可以買？」謝金河舉老媽實例戳破盲點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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