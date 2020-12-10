櫃買中心10日表示，世基生物醫學公司（7595）已在10日送件申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，世基生醫成立於民國94年9月間，董事長為陳錦澤，主要經營業務是藥物基因診斷產品之製造及銷售、功能性醫學檢測服務、儀器及耗材等之代理銷售等，送件時資本額為4億3,465萬元。世基生醫去（108）年業績，營收6,527萬元，稅前虧損3,532萬元，每股虧損1.60元。

(工商 )