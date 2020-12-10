平民天團玖壹壹首度挑戰真人實境秀《極島冒險_溜浪玖壹壹》，3人成軍11年來，首次同房共枕13天。3人事前聽到要連續共處將近2周，不約而同回應：「賣鬧啦！」沒想到一轉眼拍攝結束，洋蔥笑說：「這幾天過得很充實，很像去校外教學。」

雖然過往曾一起出國旅遊，但這次連續相處312個小時，3人事前都略顯緊張，春風說，健志平常不太用香水，沒想到這次來蘭嶼竟然有帶，應該是很重視這次的拍攝。洋蔥則自爆，有天晚上喝醉，自己在房間裡面裸體，不曉得有沒有被拍到，「不知道導演會不會把它剪進去。」健志說：「有一些裸露畫面，雖然我們沒什麼身材，但是至少還是個肉體。」新成員「阿弟」也加入拍攝，每晚輪流找3位爸爸陪睡，在遠傳多視角的鏡頭完整紀錄阿弟的超萌模樣。

膽小的洋蔥第一次在節目裡挑戰極限，從3公尺高的碼頭跳下去，還嘗試最害怕的食物「香菇」，他曾因為吃了香菇反胃嘔吐又發燒，讓他從此有陰影，這次也勇於挑戰。平時形象硬派的春風，這次在蘭嶼顯露內心最柔軟的一面，也意外獲得兩位忘年之交，一位是鄰家大姊「美梅姐」，另一位是小朋友鍾家旭。

三人這次被賦予的任務是以不破壞大自然的方式在蘭嶼開設一間友善寵物餐酒館，用純樸的心境尋找在地文化的根源，與人類最好的夥伴的視角，重新省思原生對於地球的重要性。這也是玖壹壹決定參與這檔真人實境節目的原因，希望以喚起大家能夠用關愛、保護毛小孩的心境面對賦予人類能量的大自然。

玖壹壹此次開設餐酒館的全數收入將捐贈給財團法人基督教蘭恩文教基金會（老不單行－長照聚會所友善環境改善工程）、（蘭恩永續經營 – 幫助這座遺世獨立於太平洋中的湛藍島嶼）、（播愛蘭嶼，讓愛飛揚－蘭恩幼兒園教育基金）、台中市簡媽媽愛護動物協會。全台灣首檔「明星+毛小孩」真人秀《極島冒險_溜浪玖壹壹》自12月18日起每週五17:00在遠傳firDay及YAHOO TV播出，更多多視角畫面在friDay影音獨家播出。

玖壹壹拍攝真人秀《極島冒險_溜浪玖壹壹》。（混血兒娛槳提供）

玖壹壹第四位成員登場。（混血兒娛槳提供）

玖壹壹拍攝真人秀《極島冒險_溜浪玖壹壹》。（混血兒娛槳提供）

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