今年度女子高球賽事封關戰本週即將展開，原定於六月舉行的美國女子公開賽因疫情延至年底終於舉行！這項賽事的參賽資格之一為近五年各其他四大賽(愛維養錦標賽、全日空錦標賽、英國女子公開賽、女子PGA錦標賽)冠軍，可謂眾星雲集。能在此項賽事封后，某種程度來說對選手而言證明自身實力，因此諸球后無不摩拳擦掌力拼金盃。

翻開美國女子公開賽的歷史紀錄，想必彩迷立馬會知道怎麼投注機會大！從2010年起的近十年中，韓籍選手強力抱走7座桂冠。除了最熱騰騰的去年李晶恩6、2017年朴城炫、2015年田仁智、2014年魏聖美、2013年朴仁妃、2012年崔蘿蓮、2011年柳蕭然；這當中朴仁妃還在2008年也曾封后過一次，說這項賽事被韓流強襲是一點都不為過。

雖說這幾年女子高爾夫球壇中，歐美好手又逐漸均衡了韓籍球員稱霸的局面，今年七月疫情趨緩復賽以來LPGA認列的12個較大比賽中，韓籍選手只再囊括3冠，但若從單一賽事的歷史數據論，投注上仍建議包牌韓籍球員勝算較大。尤其在10月、11月連續兩個月各拿一冠的金世煐更是熱門之一，包牌以外挪出部份資金單買金世煐，或許也有不錯斬獲的機率。

台灣運彩開賣的美國女子公開賽和其他女子四大賽一樣，除冠軍投注外，還有首輪最低桿玩法，以及兩兩選手間的對戰，屆時開售後對這些特別投注有興趣的球友，不妨小試一把！如果你是新手也可以從高爾夫開始認識運彩喔！

(中時新聞網)