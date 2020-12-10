在食品批發業「采風居有限公司」擔任業務的蕭姓女子，離職時把公司的筆記型電腦帶走，歸還時被采風居發現主要客戶的資料被蕭女刪除或複製，采風居之後並倒閉，提告蕭女違反《營業祕密法》、妨害電腦使用罪，台北地檢署偵查後，10日依妨害電腦使用罪起訴蕭女。

違反營業祕密法部分，檢方調查後認為，采風居的客戶資料僅屬一般商業資料，並非公司營業祕密，采風居對這些資料也沒有加密，因此不構成違反營業祕密法。

蕭女是在2019年10月從采風居離職，私下帶走公司配給她使用的筆電，隔一天歸還筆電時，公司發現內部多筆客戶資料遺失，找了工程師來還原電磁紀錄，才發現蕭女除了刪掉一部份的客戶資料，還複製其他的資料夾，並無縫接軌跳槽到同樣的食品批發「聖凱師」公司上班。

采風居在蕭女離職帶走客戶資料後因故倒閉，認為跳槽的蕭女搞垮老東家，因此向檢方提告。

蕭女到案後辯稱，她離職後還是有義務來服務客戶，繼續來提供「售後服務」，自己對客戶有情有義。

由於蕭女帶走公司配發電腦，確有刪除或變更電腦的電磁紀錄，認定她違反《刑法》359條的妨害電腦使用罪，將蕭女起訴。

(中時 )