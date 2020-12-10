台灣亞洲交流基金會今天公佈「台灣與台商形象—印尼調查報告」。根據調查，受訪的122位印尼企業管理階層對台灣與台商企業有著正面的形象，超過八成以上受訪者對台灣的印象是開放、科技進步、醫療衛生進步；對台商企業則有創新、國際化、注重信用的印象。

台亞基金會兼任資深研究員暨調查計畫主持人徐遵慈表示，超過六成以上印尼受訪者肯定台商企業長期創造就業機會、引進創新技術，可是台商在參與公益社會、保障平等升遷管道、落實環境保護政策仍有待努力。

此外，6名接受質性訪談的印尼學者專家指出，台灣的「軟實力」曾經深受東南亞民眾喜愛，但是近十年來已經被日韓取代。當前印尼社會不熟悉台灣相關事務，台灣甚少出現在印尼網路上的熱門討論。

徐遵慈建議，我國應將網路媒體與社群網路宣傳策略納入「疫後的新南向政策」，參考日韓以流行文化、國家、企業三方的合作模式，積極在海外媒體曝光，以經貿結合軟實力的方式，讓商品品牌、文化印象與國家整體形象在海外相輔相成。

台亞基金會去年首次執行「台灣與台商形象—越南調查報告」，今年選定印尼為調查國家，未來將秉持每年至少一個調查國家，勾勒出台灣與台商企業在新南向國家的形象全貌，掌握轉型與提升的關鍵。

(中時 )