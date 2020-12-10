隨著美國川普政府即將於1月下台，即將上任的拜登政府團隊中，將由誰接下對陸貿易戰的後續談判，備受關注。據「華爾街日報」等美媒報導，引述知情人士報導，拜登將提名眾議院籌款委員會首席貿易法律顧問、美籍華裔戴琦（KatherineTai）擔任此一要職，若參議院通過提名，她將成為首位擔任美貿易代表的華裔女性。

報導指出，拜登這項人事案，顯示拜登政府有意要修復一度因川普發動貿易戰而與盟友之間齟齬加深的經濟關係。美媒《Politico》上月也指出，戴琦本來就受在國會內的民主黨籍貿易領袖們青睞，不論是資歷或談判技巧都符合貿易代表的職位。

曾在歐巴馬時期負責監督與大陸之間執行的戴琦，中文十分流利，若未來領導美國貿易代表署（USTR），在面對北京並對如強迫技術轉移以及智慧財產權等兩國最具爭議的經貿問題上，有助於美方談判，促使中國大陸遵守貿易規範。

此外，戴琦也必須衡量川普政府對陸的上千億美元關稅，以及對歐盟增加的關稅是否或何時放寬。美國現任貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）過去兩年半對大陸發起關稅戰。今年8月時，戴琦呼籲改變對陸策略，並指出美國需要加強進攻，而不是實施偏向防禦的關稅。

在進入美國貿易代表辦公室前，戴琦在華府幾間法律事務所的國際貿易部門任職，她也曾在1996年至1998年時曾以耶魯中國學者身分，在中國大陸的廣州中山大學教英文。另外，先前的美國與加拿大、墨西哥談判新的「美墨加貿易協定」（USMCA）中，戴琦在加強勞工保障相關條款裡扮演關鍵角色，勞工圈子和企業界都很挺她，並指出她在USMCA中推出高規格的勞工與環保標準，可做為拜登政府與其他國家之間貿易談判的模式。

另外據聯合新聞網指出，在康乃狄克州出生的戴琦，她的父母皆來自台灣，小時候也經常隨父母回台灣。

(中時新聞網)