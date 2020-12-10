「彩虹眷村」舉辦首屆「童心畫愛」敬老公益＆再生能源轉動愛著色比賽，一起守護台中地區弱勢獨居長輩，並加入愛長輩行列。（華山基金會提供／陳世宗台中傳真）

年關將屆華山基金會為帶給獨居長輩溫馨暖流，特由彩虹眷村授權華山基金會設計圖，並結合台電公司節能減碳環保概念，10日於南屯區國際景點「彩虹眷村」，舉辦首屆「童心畫愛」敬老公益＆再生能源轉動愛著色比賽，一起守護台中地區弱勢獨居長輩，並加入愛長輩行列。

英格蘭幼兒園小朋友曼妙舞姿中，為10日華山基金會揭開首屆「童心畫愛」敬老公益＆再生能源轉動愛著色比賽序幕，彩虹眷村現場熱鬧滾滾，吸引許多觀光客駐足停留拍照，華山基金會服務的獨居長輩在現場與小朋友共同彩繪完成美麗的作品。

華山基金會指出，首屆「童心畫愛」敬老公益＆再生能源轉動愛著色比賽，全台中市將分為幼兒、低年級、中年級、高年級及天使組，孩童可恣意運用各式顏料素材，發揮創意；將彩虹爺爺的作品畫出屬於自己的風格，得獎作品除能獲得獎狀與禮物外，還會在農曆年期間於彩虹眷村展出。

華山基金會表示，年關將近基金會持續18年送獨居老人愛心年菜活動已展開，並獲得台電公司台中區營業處響應捐贈10萬元活動經費；彩虹爺爺也認助長輩送愛到家服務經費，並將限定筆記本銷售金額捐出20％回饋幫助獨居長輩服務經費，盼能拋磚引玉順利完成愛老人、愛團圓的年菜募集目標。

(中時 )