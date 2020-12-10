今天是世界人權日，過去黨外時代推動民主運動的民進黨前代理主席張俊宏表示，美麗島事件歷經41年，當初是捍衛台灣人的人權，如今還必須站出來為發聲，他感嘆，每當政黨輪替都是開啟一個「舊時代」，至今司法判決不斷出現恐龍法官，對台灣民主與人權感到擔憂。民進黨前立委林正杰痛批，民進黨現在連大陸書籍都要先審查，甚至用惡劣方式關閉電視台，不僅犯了民主的大忌，民進黨現在所作所為比戒嚴時期還過分。

民間人士組成的無國界人權觀察團，今天在立法院外舉行「世界人權日，體檢當權者」記者會，邀請歷經黨外時代人士及政治犯到場，包括張俊宏、林正杰、律師黃維幸等人到場，檢視當權者對於保障人權的表現。

張俊宏表示，美麗島事件發生至今41年，現今看到人民還需要為人權日站出來喊，感到非常慚愧，不同於他們那一代奮鬥出來的民主是人治，而不是法治的民主，這是非常危險的明革命未成、使命未竟。

張俊宏說，如今看到一次又一次接受恐龍法官無止無盡的凌虐，真的很擔心，深怕會回到像他41年前受過的軍事審判、軍事監牢。

民進黨政府近期查禁大陸兒童刊物、強關中天新聞台惹議，林正杰說，過去戒嚴時期都沒有這樣做，戒嚴只有教科書會事先審查，警備總部也是閱讀後才會去消滅你，民進黨現在做的比戒嚴還過分。

林正杰說，過去要突破電視台、廣播電台要突破言論的禁忌非常困難，好不容易解除戒嚴後開放報禁與黨禁，走向民主化後，沒想到民進黨現在卻做民主倒退的事情，已經不是民主政治，民進黨已經變成法西斯，比蔣介石政權還可惡，比國民黨白色恐怖還恐怖一百倍，民進黨若不肯改過自新，那人民就會推翻他們。

土地正義行動聯盟理事長陳致曉痛批，民進黨比國民黨講人權講得更多，但台灣人權在民進黨執政下被刻意抹煞，在土地人權侵害部分，有20萬人面臨迫遷，尤其是民進黨執政的縣市，這是非常嚴重的事情，民進黨口口聲聲談自由民主人權，卻完全不敢去碰。陳致曉更以政府開放美國萊豬進口諷刺，台灣現況是眾生皆由自由、人權，但豬有更大的人權與自由。

(中時 )