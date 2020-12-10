今天是世界人權日，蘇揆上午核定「台灣企業與人權國家行動計畫」報告後說，我們在世界人權日的這一天，成為亞洲第2個制定發布「企業與人權國家行動計畫」的國家，更顯現台灣是一個重視民主與人權的國家，我們也會不斷朝人權立國的目標持續邁進。請各部會檢視應有精進之道，讓台灣更好。

蘇揆表示，今年是歐洲人權公約簽署 70 週年，今天（12月10日）是聯合國大會所定的「世界人權日」，人權是普世價值，是每一個人民的基本權利，而人權的觀念，也不斷地演進發展。

蘇揆說，任何國家在推動人權保障的道路上，難免會面臨各種挑戰，特別是臺灣，從威權走到民主，是一段漫長艱辛的道路，現在國人所擁有、如同呼吸空氣般存在的自由、民主、法治與人權，是幾代人不斷流血流汗、奮鬥爭取而來的，我們都應該非常珍惜，並共同加以守護。

蘇揆提及，有人說，「台灣最美麗的風景是人」，這裡所講的「人」，其實除了「人情味」，更重要的還有「人權」；對照近來香港好幾位民主派人士接連被捕，就可知台灣社會是多麼幸福。政府除了推動各項福國利民政策，更必須持續精進各項人權保障工作。

蘇揆表示，台灣雖然不是聯合國的會員國，但基於對人權價值的堅持，我們仍然自主承諾履行國際人權公約，至今已完成聯合國9大人權公約中5部人權公約的國內法化，包括經濟社會文化、公民及政治權利、消除對婦女一切形式歧視、兒童權利、身障者權利等公約，使臺灣的人權能與國際人權體系接軌、與時俱進。

蘇揆說，去年5月，我們制定「司法院釋字第 748 號解釋施行法」，成為亞洲第一個立法通過保障同性婚姻的國家；去年的今天，我們立法通過「監察院國家人權委員會組織法」，並在今年8月(8／1)揭牌成立「國家人權委員會」，讓國家的人權保障機制更加成熟、完善。

蘇揆也指，行政院也在今年6月發表「兩公約第三次國家報告」，這是第一次用行政院具名提出報告，就4年來台灣的人權工作進行檢視並提出未來期許，我們也將邀請國際人權專家來台進行「在地審查」，這樣的台灣模式，也普遍獲得國際肯定。

蘇揆強調，國家、企業及人權議題，已成為國際間經貿協定洽談關鍵因素，重視企業人權，有利於我國對外經貿協定的談判，協助我國產業融入國際經貿體系與供應鏈，提升國家競爭力。「企業與人權國家行動計畫」聚焦國家保護義務、企業尊重人權、提供受害人有效救濟三大重點，彰顯我國對企業人權政策的重視及落實。

(中時 )