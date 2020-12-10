GS加德士女排上週六以3比2送給興國人壽保險女排本季首敗後，也迎來本季最長的5連勝。本週五(12/11)18:00，GS加德士將到客場挑戰6連勝，對手是吞下4連敗的IBK銀行女排，只要攻擊端能正常發揮，延續連勝之路應不成問題。

GS加德士的外援盧茨(Merete Lutz)近5戰一共豪奪161分，攻擊成功率高達47.4%，是球隊能拿下5連勝的重要功臣。陣中本土選手表現也絲毫不遜色，李素英與姜素輝這對國家隊老搭檔在主攻位置火力供輸穩定，土洋聯手的綿密火網給予對手極大的防守壓力。此外，舉球員安慧珍本季稱職地扮演場上指揮官的角色，舉球每局平均得分高達10.6，讓主攻手與舉對能在最舒服的位置進行攻擊，球隊的攻擊效率自然居高不下。

IBK銀行本季攻擊戰力低迷，主砲表承珠開季至今都尚未進入狀況，外援扎拉雷娃(Anna Lazareva)在球隊這一波連敗中攻擊成功率也僅有35.9%，陣中找不到可靠的得分點。IBK銀行攻擊效率不佳與慘不忍睹的一傳脫不了關係，本季團隊接發成功率僅有36.8%，在聯盟敬陪末座。一傳接噴會直接喪失攻擊機會，一傳不到位更會迫使舉球員需舉出修正球，讓對手有充裕的時間進行攔網判斷，因此攻擊效率遲遲無法提升。

從IBK銀行近期的攻守表現來看，即便在主場估計也很難抵擋GS加德士的兇猛砲火，筆者看好GS加德士能續寫連勝紀錄。而GS加德士本季出賽11場，憑藉著穩定的進攻，讓分玩法過盤率高達73%，近5場賽事讓分盤更是全數過盤。以IBK銀行目前低迷的攻防狀態，要全場咬住分數難度較高，因此推薦投注「讓分玩法-客勝」。

(中時新聞網)