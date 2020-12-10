宜蘭風景好美食多，不僅觀光客常爆量，也有不少人到當地置產，但前天有位網友表示自己是宜蘭人，大學離家在外也有10年了，有空一回家便感受到一股濕氣，除濕機一天會滿好幾次，身為宜蘭人都無法接受了，「有沒有宜蘭其實不適合居住的八卦？」貼文曝光後，意外引起熱議。

原PO 8日於PTT發文指出，自己是宜蘭人，從大學開始就在外生活逾10年了，但只要有時間就會返家，但總是在一下車就感受到濃濃的濕氣，回到家常一覺醒來就因太潮濕引發頭痛，他透露他住在外縣市根本不會如此，雖然買了除濕機後狀況有改善，但除濕機一天下來會滿好幾次。

原PO說，身為宜蘭人，都因外出多年而無法適應了，更何況那些從外地移入宜蘭的人，讓他很好奇有沒有宜蘭其實不適合居住的八卦？

文章曝光後，不少網友熱烈的討論，「個人從小宜蘭長大不覺得，到林口龜山工作一年，才真正體會濕氣問題」、「宜蘭對我來說，空氣很清新很好玩」；另一派網友則表示「在宜蘭電腦也會太潮濕無法開機……」、「宜蘭真的是冬天就幾乎天天下雨，有夠芭樂」、「這兩個月根本是泡在水裡，雨根本不會停」。

(中時新聞網)