一日之計在於晨，早餐是不少人的一天活力來源。高市衛生局近日抽驗21家早餐店家環境衛生，1家位在鼓山區的店家被查獲存放5項過期食品原料，其中1包紫薯粉竟過期1年半，依違反《食安法》裁罰6萬元，並將逾期食品當場銷毀。
衛生局近日會同衛生福利部食品藥物管理署執行「109年中西式早餐店家稽查抽驗專案」，依食品安全衛生管理法稽查21家早餐業者，包括6家早午餐、5家西式早餐店、5家中式早餐、5家早餐攤車，經初查16家環境衛生即符合規定。
衛生局指出，其中有5家早餐業者查有冰箱未有溫度紀錄表、未有洗手掛圖、從業人員未體檢、食材與非食材未分區放置、垃圾桶未加蓋等缺失，責請業者限期改善後均已複查合格。
衛生局也查出，1家連鎖咖啡店存放5項逾期食品原料，稽查人員是在9月29日上門稽查，但發現1包紫薯粉有效期為去年2月8日，1包蒜頭酥有效期是今年3月，9包露西蝴蝶麵有效期為今年7月27日，1包麵包丁有效日期為9月23日，1罐小磨坊義大利綜合香辛料有效期9月28日。衛生局依違反食安法祭出6萬元行政罰鍰，並將違規品項沒入銷毀完成。
(中時 )
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