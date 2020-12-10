【現場直播】新增4名境外移入個案，指揮中心召開記者會說明｜2020.12.10

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增4例境外移入COVID-19確定病例，其中1例為印尼籍30多歲女性(案722)，其餘3例均為菲律賓籍，分別為20多歲男性(案723)、30多歲男性(案724)及40多歲女性(案725)。

指揮中心表示，今日新增4名個案均為移工，分別於11月25日及11月26日來臺工作，入境後皆至集中檢疫所檢疫。案722持有登機前3日內血清抗體檢驗陰性報告，11月29日曾進行「1127印尼專案」採檢，結果為陰性；案724持有10月29日採檢之核酸檢驗陰性報告。4人分別於12月8日及12月9日進行檢疫期滿前採檢，並於今日確診；其中案723於採檢後短暫出現流鼻水情形，其餘3人迄今均無疑似症狀。

指揮中心指出，由於4名個案中，3人無症狀，1人發病前2日已在集中檢疫期，皆未與他人接觸，因此無須匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計113,526例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含111,369例排除)，其中724例確診，分別為632例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、590人解除隔離、127人住院隔離中。

(中時新聞網)