中天新聞台撤離52頻道已倒數計時，台灣學權陣線發起人、政大歷史系碩士生何元楷坦言，周遭同學對此事關注度不高，其中一項原因在於中天被貼上「紅媒」的標籤，但中天是監督民進黨政府數一數二有力的新聞媒體，遭NCC強勢撤照，以及台北高等行政法院駁回假處分，顯示民進黨政府正帶台灣走向獨裁。

論及中天新聞台即將撤離52頻道，何元楷直說，身邊同學們的關注度確實不高，一方面除了認為中天新聞台是「紅媒」，另一方面則是認為中天關台關定了，再多聲援也發揮不了作用，「年輕人不會考慮到媒體有立場，不會評估說各家媒體都有立場，為何只有中天被關，與中天不同立場的卻沒事？」

至於北高行駁回中天新聞台假處分的聲明稱「本院考量新聞媒體屬於全體人民之公共資源，即社會公器其使用及發展，應受國家政策與主管機關依法監督」，何元楷說：「說真的，這樣的解釋與說法難以讓人接受！為什麼？」

針對北高行所言的「新聞媒體應受國家政策與主管依法監督」，何元楷認為，照字面上的意思看起來似乎沒問題，但魔鬼藏在細節裡。

「新聞媒體應受國家政策監督，那新聞媒體能否監督國家政策？」何元楷提到，他所理解的，國家政策應該是由新聞媒體來監督才對，如果不由新聞媒體來監督國家政策，那麽該由誰來監督？

何元楷指出，有些人可能會說「由人民來監督」，然而人民透過什麼來監督政府的國家政策？當然是透過新聞媒體來傳播資訊給人民，如此才能做到全民監督。

「不符合政府的國家政策就關新聞媒體？」何元楷提到，我們應該要有不同聲音來監督國家政策。眾所皆知，中天可說是監督現在政府數一數二有力的新聞媒體，眾所皆知NCC重要官員是由行政院長蘇貞昌所任命，如今中天被NCC關台，讓人合理懷疑是民進黨政治黑手介入。

何元楷並質疑，「何謂國家政策？」依照台北高等行政法院的說法，究竟新聞媒體能不能監督國家政策？如果媒體監督政府不符國家政策，那是否構成關台理由？中天是否因此被關台？

何元楷稱，北高行的解釋與說法實在難以讓人接受，也因為這樣的解釋，讓人合理懷疑中天被關台，就是因為不符國家政策（新聞媒體不能監督國家政策？）。如此解釋似乎反映出民進黨正把台灣帶向獨裁走。

(旺報 )