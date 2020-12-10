萊豬叩關倒數，台北市議員羅智強陸續點名挺萊豬立委，繼台北市立委吳思瑤後，他舉辦「新北市萊豬至尊立委」投票，初賽結果由賴品妤、蘇巧慧勝出，兩人決賽結果也在今（10）日出爐，竟以50%：50%平手。

羅智強發起「新北市萊豬至尊立委初賽」，賴品妤以95%：5%擊敗江永昌，獲得甲組冠軍；蘇巧慧以89%：11%擊敗羅致政，獲得乙組冠軍。

今日羅智強公布決賽結果，在新北市5位挺萊豬立委中，賴、蘇在初賽擊敗了江永昌、羅致政、余天後，決賽目前竟然戰成平手，驚呼「實在太精釆」，也好奇「最後誰會是背叛新北第一名的萊豬立委呢？」

決賽結果公布，賴品妤、蘇巧慧竟平手。（圖／摘自我+1臉書）

網友表示，「下架萊豬立委」「蘇巧慧+1，他老爸比賴老爸還挺萊豬」「是因為不能複選」「平手，就一起下架」「先廢了蘇巧慧，剉剉蘇貞昌的傲慢」「真的好難選」。

羅智強先前喊出要罷免吳思瑤，並成立網路總部「我+1」臉書粉絲專頁，截至今日下午1時30分許，已累計6萬6112人按讚，即將達成6萬8860粉絲目標。屆時若吳思瑤在萊豬案表決時，投下同意票，羅智強將正式啟動罷免第一階段連署。

(中時新聞網)