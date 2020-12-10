餐飲外送新創企業DoorDash在美國股市一上市就飆漲，替短租房屋網站Airbnb等數家新創企業陸續上市的榮景拉開序幕。

法新社報導，DoorDash首次公開募股（IPO）價位為每股102美元，今天一開盤就暴漲超過80%，收盤時達每股189.51美元。

新興科技企業在新型冠狀病毒疫情期間促進生活方式轉變，市場前景正好，位於舊金山的DoorDash募到34 億美元資金，市值在開盤時達390億美元。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）說：「在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情背景下，餐飲外送是許多消費者購得三餐的主要管道，這個趨勢看起來隨著第2波疫情在加速。」

他還說，首次公開募股和股市的熱烈反應，反映了投資人對這些新興成長企業故事的興趣。

今年6月，在一場私人募資中，DoorDash價值被認為達160億美元，如今DoorDash初登股市的表現，讓市值增加不只一倍。

美國財經媒體CNBC報導，DoorDash的華裔共同創辦人兼執行長徐迅（Tony Xu）現年36歲，已因公司首次公開募股而成了億萬富豪。

徐迅的父母來自中國南京，於1989年移民到美國，當時他只有5歲。他就讀於加州史丹佛大學（Stanford University）研究所時，與商學院同學史坦利‧唐（Stanley Tang，音譯）、方安迪（Andy Fang，音譯）、摩爾（Evan Moore）一起創業，後來成了DoorDash。

這4名學生都有矽谷工作經驗，徐迅曾在金融科技公司Square實習，也在電子商務應用程式RedLaser的商務發展部門工作過。RedLaser後來被電商巨擘電子海灣公司（eBay）收購。

2012年，這4名學生決定合作研發一個小型企業專用的應用程式。他們得知史丹佛大學周邊餐廳的老闆抱怨沒有足夠能力完成所有外送訂單，等於把生意拱手送人，於是那年，他們推出名為PaloAltoDelivery.com的線上服務。

徐迅接受全國公共電台（NPR）訪問時說，他和同學編寫程式，在一天內建成網站原型，上傳帕羅奧圖（Palo Alto）當地8家餐廳菜單後，立刻開始透過手機接收外送餐飲訂單。

最初的幾百份訂單，都是徐迅和其他3名網站創辦人親自送達，他們白天上課，利用晚上送餐。

2013年，他們加入矽谷Y Combinator創新育成中心，獲得12萬美元資金；同年，他們把公司名稱改為DoorDash，開始聘僱新的團隊成員及外送員。

根據DoorDash近期公開資料，徐迅持有約5%股分。DoorDash公開募股後，市值估計超過300億美元，他持有的股票價值約相當於16億美元。

分析師說，繼DoorDash之後，還有一連串「獨角獸企業」等著上市，也就是成立不到10年、市值估計在10 億美元以上的新創科技公司。預料Airbnb今晚將公布明早首次公開募股的開盤價。

(中央社)