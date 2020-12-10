金管會正研議明年是否限制銀行發放股利，引發存股族關注。金管會主委黃天牧今天對此表示，只是在研究，尚未做最後決定，不見得一定會做，強化金融韌性有很多不同方式，會綜合考量。

黃天牧7日列席立法院財政委員會備詢，立委質詢，假設明年（2021年）國內金融機構逾期放款大增，是否考慮跟進英國，限制大型銀行不發放今、明兩年股利。

黃天牧當時答詢指出，已請銀行局、保險局研議，是否對明年股利分配政策予以管理，雖然台灣在疫情下表現良好，不過在金融層面，仍然會謹慎以對，預防資產品質出現變化；會綜合考量國際間作法及國內金融業資產品質狀況研議，預計最快今年底或明年初拍板決定。

消息一出，引發存股族關心，明年可領股利是否受到影響。黃天牧今天出席「台灣金融風險指數發布記者會」，再度被媒體記者問及是否會限制金融業股利配發的問題。

黃天牧表示，還在研究中，尚未做最後決定，只是在研究，了解一下國際趨勢，當天於立院詢答過程中，是有立委問到，英國有這樣的規範，台灣要不要做，當時他的回應是，金管會會考量，但不見得會做。

黃天牧指出，目前只是在研究，沒有一定會做，相關單位現在正在研議中，強化金融韌性有很多種方式，會綜合納入考量。（編輯：郭無患）1091210

(中央社)