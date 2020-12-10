高市經發局長廖泰翔。（林宏聰攝）

高雄巿議會總質詢最後一天，國民黨議員宋立彬認為，仁武產業園區動土竟花289萬，要求政風介入，也建議會期結束後，調整小內閣，適合的留下來、不適合的淘汰。陳其邁說，請經發局將資料送給議會，也請議會來檢視。

陳其邁說，他會請經發局將資料提供給議會，請議會來檢視，因為有些經費的編列，局處會比較清楚，他會來了解整個預算編列跟執行的狀況。但宋立彬認為，他7天調不到資料，乾脆由政風介入，將真相呈現在巿民面前。

「怎麼花的？」宋立彬說，仁武產業園區動土典禮花費289萬，他問過其他局處，一個動土頂多30萬。289萬是拿高雄人的稅金來玩嗎？並質疑經發局長廖泰翔團隊傲慢，不要認為自己曾任綠營發言人、媒體關係很好。

另據經發局資料，289萬包括活動規畫129萬、舞台布置費125萬、人力執行35萬，宋問如果1天2000元，當天到底用了多少人？另外還有體感重裝部隊花了323萬，卻辦在屏東、台北、新竹，而高雄一百周年慶更花了4000多萬。

宋立彬強調，好的團隊是謙卑的幫忙高雄巿民省錢，因此他跟陳其邁建議，會期結束後，小內閣要調整，適合的留下來、不適合的淘汰，要玩政治的回去台北，經發局已經多次讓巿政漏氣，代表局長不適任，該換就換。

(中時 )